Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в хевивейте
Queensberry/Leigh Dawney
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой между чемпионом WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
В 5-м раунде Усик отправил соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут.
Для Усика это 24-я победа в 24 боях на профессиональном уровне.
Отметим, что это был второй бой между Усиком и Дюбуа. Первый состоялся в 2023 году, тогда Усик одержал победу нокаутом в 9-м раунде.
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