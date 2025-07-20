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Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в хевивейте

Денис Шаховець — 20 июля 2025, 00:37
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в хевивейте
Queensberry/Leigh Dawney

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой между чемпионом WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

В 5-м раунде Усик отправил соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут.

Для Усика это 24-я победа в 24 боях на профессиональном уровне.

Отметим, что это был второй бой между Усиком и Дюбуа. Первый состоялся в 2023 году, тогда Усик одержал победу нокаутом в 9-м раунде.

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