Будущий абсолютный чемпион: Усик назвал фамилию своего наследника

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал Мозеса Итауму своим наследником в звании абсолютного чемпиона мира.

Об этом украинский боксер заявил в интервью Talksport.

По словам Александра, англичанин имеет большое будущее. Кроме того, спортсмен назвал Мозеса "великим бойцом".

Интересно, что к такому же мнению пришел и Тайсон Фьюри, который считает Итауму "будущим" тяжелого дивизиона.

В последний раз 20-летний спортсмен выходил в ринг 21 декабря 2024 года в андекарде поединка Усика и Фьюри. Тогда Итаума нокаутировал Демси Маккина в первом раунде.

Ранее украинский чемпион назвал самого тяжелого соперника в своей карьере.