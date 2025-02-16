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Будущий абсолютный чемпион: Усик назвал фамилию своего наследника

Володимир Максименко — 16 февраля 2025, 14:32
Будущий абсолютный чемпион: Усик назвал фамилию своего наследника
Олександр Усик
Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал Мозеса Итауму своим наследником в звании абсолютного чемпиона мира.

Об этом украинский боксер заявил в интервью Talksport.

По словам Александра, англичанин имеет большое будущее. Кроме того, спортсмен назвал Мозеса "великим бойцом".

Интересно, что к такому же мнению пришел и Тайсон Фьюри, который считает Итауму "будущим" тяжелого дивизиона.

В последний раз 20-летний спортсмен выходил в ринг 21 декабря 2024 года в андекарде поединка Усика и Фьюри. Тогда Итаума нокаутировал Демси Маккина в первом раунде.

Ранее украинский чемпион назвал самого тяжелого соперника в своей карьере.

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