Усик и Фьюри получат рекордные гонорары за бой

Уже в ближайшую субботу состоится долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Впервые в истории дивизиона на кону будут стоять все четыре чемпионских титула ведущих мировых боксерских организаций - WBC, WBA, IBF и WBO. Миллионы фанов бокса желают увидеть этот разговор мужчин с помощью жестов.

Соответствуют статусу поединка и гонорары боксеров. По информации Чемпиона, Тайсон Фьюри получит за выход в ринг 69 миллионов долларов (55 миллионов фунтов). Усик - 34 миллиона долларов. На двоих боксеры заработают 103 миллиона долларов и это рекордные гонорары в профессиональной боксерской карьере обоих боксеров. Мало того, это рекордный гонорар в истории украинского профессионального бокса. Даже братья Кличко, которые десятилетия доминировали в хэвивейте, не вышли на такой уровень доходов.

Еще одно преимущество контракта на бой - боксеры получат гарантированные гонорары. Проще - украинца и британца не волнует, какие будут результаты продажи телетрансляции этого боя в формате pay-per-view (для звезд бокса обычная практика получить процент от продажи PPV). Все это стало возможным благодаря ценовой политике организаторов боксерского вечера, которые за счет таких событий привлекают интерес всего мира к Саудовской Аравии.

Отмечу, что в контракте на бой прописан матч-реванш в независимости от результата поединка, который также планируется провести в Саудовской Аравии осенью этого года.