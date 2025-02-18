Усик будет защищать диссертацию на получение ученой степени по праву
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать диссертацию для получения ученой степени по праву.
Об этом стало известно из реестра Национального агества по обеспечению качества образования.
Тема диссертации – Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Боксер будет защищать свою работу в Харьковском национальном университете внутренних дел.
Отметим, что среди разового ученого совета, который будет принимать диссертацию у Усика есть ректор Днепровского государственного университета Александр Моргунов.
Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей.
Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно освободил титул IBF.
Ранее боксер назвал страну, в которой ему больше всего нравится выступать.