Усик будет защищать диссертацию на получение ученой степени по праву

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать диссертацию для получения ученой степени по праву.

Об этом стало известно из реестра Национального агества по обеспечению качества образования.

Тема диссертации – Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Боксер будет защищать свою работу в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Отметим, что среди разового ученого совета, который будет принимать диссертацию у Усика есть ректор Днепровского государственного университета Александр Моргунов.

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей.

Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно освободил титул IBF.

Ранее боксер назвал страну, в которой ему больше всего нравится выступать.