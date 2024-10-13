Усик опередит Мухаммеда Али в рейтинге старейших чемпионов мира в тяжелом весе

В ближайшие дни, а именно 18 октября, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик войдет в 10 старейших чемпионов мира.

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Первым чемпионом мира в хэвивейте стал американец Джон Салливан. Это случилось 29 августа 1885, и до июля 1921 лучших боксеров супертяжелого веса называли линейными чемпионами. За почти 140-летнюю историю тяжелого дивизиона было составлено множество рейтингов, в которых яркий след оставили и украинцы.

Старейшие чемпионы

Рейтинг старейших чемпионов возглавляет американец Джордж Формен, лишившийся титула чемпиона IBF в 46 лет и 170 дней.

Второе место занимает Виталий Кличко, который завершил свою боксерскую карьеру в ранге чемпиона мира WBC и на момент объявления о завершении карьеры (16 декабря 2013 года) ему было 42 года 150 дней.

Третью позицию рейтинга занимает его младший брат – Владимир Кличко, владевший чемпионскими титулами WBA, IBF и WBO до 39 лет 248 дней. Напомним, Владимир уступил Тайсону Фьюри в 2015 году.

18 мая 2024 другой украинец Александр Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. И уже на следующей неделе Александр Усик войдет в 10 старейших чемпионов в истории гевивейта, где опередит... самого Мухаммеда Али.

Интересный факт: Мухаммед Али (Кассиус Клей) и Александр Усик родились в один день – 17 января.

Сейчас Мухаммед Али, чемпион до 37 лет и 274 дней, занимает 10 место рейтинга. Но уже на следующей неделе Али вылетит из топ-10, уступив Александру Усику (18 октября украинцу исполнится 37 лет и 275 дней). А уже 5 декабря Усик поднимется на 9-е место рейтинга, опередив американца Ларри Голмса, находившегося в статусе чемпиона до 37 лет и 322 дней.

В случае победы Александра над Тайсоном Фьюри в матче-реванше, запланированном на 21 декабря этого года, у Усика будут хорошие перспективы подняться на шестое место рейтинга в 2025 году.

Сейчас шестым, старейшим чемпионом является британец Леннокс Льюис, ушедший из бокса в ранге чемпиона WBC в 38 лет 157 дней.

Седьмая позиция – у еще одной легенды бокса Эвандера Холифилда (потерял чемпионский титул WBA в 38 лет 135 дней).

Восьмая – у южноафриканца Корри Сандерса (38 лет 25 дней), которому действующий мэр Киева Виталий Кличко не разрешил подняться выше, нокаутировав Корри 24 апреля 2004 года в бою, на кону которого стоял чемпионский титул WBC.