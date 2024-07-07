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Промоутерская компания объявила о бое Богачука против Ортиса

Станіслав Лисак — 7 июля, 07:26
Промоутерская компания объявила о бое Богачука против Ортиса

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) проведет бой против Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО) 10 августа.

Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.

Поединок состоится на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США.

Отметим, что 3 августа Ортис должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника.

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Свой последний бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою.

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