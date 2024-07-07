Промоутерская компания объявила о бое Богачука против Ортиса
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) проведет бой против Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО) 10 августа.
Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.
Поединок состоится на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США.
Отметим, что 3 августа Ортис должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника.
Свой последний бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою.