Промоутерская компания объявила о бое Богачука против Ортиса

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) проведет бой против Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО) 10 августа.

Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.

Поединок состоится на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США.

Отметим, что 3 августа Ортис должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника.