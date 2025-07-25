Поединку экс-чемпионов быть: Уайлдер подтвердил, что проведет бой против Джошуа

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) подтвердил, что проведет бой против другого бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Его слова передает Seconds Out.

"Абсолютно точно бой с Джошуа состоится. Мы все еще в процессе, все еще активны, и собираемся встретиться друг с другом", – сказал Уайлдер.

Напомним, накануне Деонтей одержал победу над Тиреллом Херндоном. Американец сумел нокаутировать своего оппонента в седьмом раунде. Для боксера это была первая победа за 3 года.

Долгое время он имел "0" в графе поражения, но начиная с февраля 2020 года проиграл 4 боя из 5. Его побеждали Тайсон Фьюри (дважды нокаутом), Джозеф Паркер (единогласным решением судей) и Чжан Чжилей (нокаутом). В октябре 2022 года американец нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

После боя Уайлдер заявил о готовности встретиться с Джошуа в 2026 году. Недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн обсудил с менеджером Деонтея Шелли Финкелем потенциальный бой.