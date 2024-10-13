Турки назвал дату реванша между Дюбуа и Джошуа

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) и экс-чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может состояться 22 февраля.

Передает слова Турки журналист Майкл Бенсон.

Бой может возглавить противостояние Queensberry Фрэнка Уоррена и Matchroom Эдди Горна в формате 5 на 5.

Напомним, 21 сентября Джошуа уступил Даниэлю Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего экс-чемпиона мира.