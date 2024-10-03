Поет и боксирует: Усик показал, как проходит подготовка к реваншу с Фьюри

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик удивил фанатов в соцсетях видео со своей тренировки.

Стало известно, что кроме профессиональных навыков, спортсмен является довольно неплохим певцом. Украинец во время записи тренировки не только боксировал, но еще параллельно пел трек группы Бумбокс под названием "Любила".

Напомним, уже 21 декабря Александру предстоит провести реванш против британца Тайсона Фьюри. Бой пройдет в Саудовской Аравии.

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Прошлый поединок за звание "абсолюта", который состоялся 19 мая, выиграл украинский тяжеловес раздельным решением судей.