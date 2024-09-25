Тренер Дюбуа: Даниэль доказал, что может повалить Усика

Специалист Дон Чарльз, который тренирует Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), считает, что его подопечный и Александр Усик должны провести реванш.

Его слова цитирует talkSport.

"Бой между Усиком и Дюбуа состоял из 2 частей. Мы выиграли первую половину боя, а Усик выиграл вторую половину.

Даниэль уже доказал, что может повалить его, это был удар по правилам, повторяю это снова. Но сейчас я снова призываю их выставить Александра Усика против Даниэля, я бросаю им вызов", – сказал Чарльз.