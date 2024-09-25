Тренер Дюбуа: Даниэль доказал, что может повалить Усика
Специалист Дон Чарльз, который тренирует Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), считает, что его подопечный и Александр Усик должны провести реванш.
Его слова цитирует talkSport.
"Бой между Усиком и Дюбуа состоял из 2 частей. Мы выиграли первую половину боя, а Усик выиграл вторую половину.
Даниэль уже доказал, что может повалить его, это был удар по правилам, повторяю это снова. Но сейчас я снова призываю их выставить Александра Усика против Даниэля, я бросаю им вызов", – сказал Чарльз.
Напомним, в августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде. Этот бой запомнился тем, что Даниэль ударил Александра ниже пояса.