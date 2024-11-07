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Уоррен назвал свою пятерку лучших боксеров всех времен

Олексій Мурзак — 7 ноября 2024, 15:34
Уоррен назвал свою пятерку лучших боксеров всех времен
Френк Воррен
Queensberry Promotions

Промоутер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал свою пятерку лучших боксеров всех времен.

Об этом сообщил Daznboxing в Instagram.

Уоррен не стал вспоминать своего клиента, а также его ближайшего соперника украинца Александра Усика.

"Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Шугар Рэй Робинсон, Ларри Холмс, Карлос Монсон", – перечислил промоутер компании Queensberry.

Ранее еще один известный британский промоутер Эдди Хирн назвал свою пятерку лучших действующих боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), где на первое место поставил украинского чемпиона Александра Усика.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен Мухаммед Алі

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