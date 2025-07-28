Людям это не понравится: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который даст бой Усику

Бывший соперник Александра Усика Тони Белью считает, что только британец Тайсон Фьюри может создать проблемы на ринге для украинца.

Цитирует боксера Seconds Out.

"Людям это не понравится, но тот, кто даст ему лучший бой – это, пожалуй, Тайсон Фьюри. Людям не нравится, когда я это говорю, но именно он доставил ему больше всего хлопот. Кто еще может стать вызовом для Усика? Фьюри или Энтони Джошуа. В реванше с Эй Джеем счет был равный вплоть до десятого раунда", – сказал Беллью.

Накануне Фьюри опубликовал пост, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с Александром Усиком. При этом ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Последние поединки экс-чемпион провел именно против украинца. Первый бой состоялся 18 мая. Фьюри потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе