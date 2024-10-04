Фьюри: Бой с Джошуа обязательно состоится

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, что он обязательно проведет бой против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Об этом боксер заявил на YouTube-канале "Undisputed".

"Джошуа знает, что он это получит. Даже если нам будет по 50 лет, он должен сразиться со мной. От этого никуда не уйти, он не может убежать от меня. Даже если нам будет 50, мы все равно распродадим Уэмбли", - сказал Фьюри.

Напомним, следующий бой "Цыганский король" проведет против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Он состоится 21 декабря в Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO в тяжелом весе.

Что касается Джошуа, то он недавно провел бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), в котором трижды побывал в нокдауне, а в 5-м раунде был отправлен в нокаут.