Вы знаете, что будет дальше: Фьюри намекнул на свое возвращение в бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весеТайсон Фьюри (34-1-2, 24 КО) заинтриговал опубликованным видео в соцсети.

36-летний британец выложил короткий пост в Instagram из зала вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.

"Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше"?" – сказал Фьюри.

“You know what’s coming.”



Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct — Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025

Отметим, что после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) бывший чемпион мира объявил о завершении карьеры.

Отметим, что в апреле 2022 года Фьюри уже объявлял о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом, однако впоследствии британец вернулся в профессиональный бокс.

Напомним, что в прошлом году он провел два поединка. В обоих случаях его соперником был украинец Александр Усик. Первый бой состоялся 18 мая. Фьюри потерпел поражение раздельным решением судей и потерял пояс чемпиона WBC.

Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.