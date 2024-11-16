Тайсон после боя с Полом заявил, что чуть не умер в больнице

Бывший абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Майк Тайсон (50-7, 44 КО) обратился к болельщикам после поражения от 27-летнего блогера Джейка Пола ( 11-1, 7 КО) заявив, что он чуть не умер в больнице.

Об этом "Железный Майк" написал на своей странице в соцсети Х.

«Это одна из ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никакого сожаления, что я вышел на ринг в последний раз. Я чуть не умер в июне. Мне совершили 8 переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 25 фунтов (11,3 кг) в больнице и должен был бороться, чтобы восстановиться для боя, поэтому я победил. То, что мои дети видят, как я стою один на один и заканчиваю 8 раундов с талантливым бойцом вдвое младше меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy — это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо", – написал Тайсон.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



To… — Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024

В ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне (США) 58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-7, 44 КО) потерпел поражение в бою с 27-летним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Бой завершился единогласным решением судей в пользу Пола (80:72, 79:73, 79:73).