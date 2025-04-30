Стала известна стоимость билетов на бой Усик – Дюбуа

Стартовала продажа билетов на бой междучемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Об этом сообщает Ticketmaster.

Поединок состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Цены на билеты стартуют от 49,96 фунта (примерно 2769 гривен).

В то же время пропуск в VIP-ложу будет стоить не менее 839 фунтов (примерно 46,5 тысяч гривен).

Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.

Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.

Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.

Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.