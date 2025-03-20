Усик может провести бой с Дюбуа до обязательной защиты против Паркера

Следующим соперником украинского непобедимого чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) все еще может стать чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО).

Об этом сообщает Sky Sports.

Недавно WBO обязала 38-летнего украинца встретиться с временным чемпионом Джозефом Паркером (36-3, 24 КО). Однако президент WBO Густаво Оливьери назвал условие, при котором Усик успеет встретиться с Дюбуа до поединка с новозеландцем.

"WBO постановила, что обязательный поединок в тяжелом весе Усик – Паркер должен быть организован. Несмотря на вышесказанное, если в WBO будет подана петиция с просьбой "приостановить" обязательный бой до того момента, когда состоится бой за объединение титулов, это решение должно быть вынесено Комитетом. На усмотрение Комитета, предоставленный нашими руководящими положениями, такой запрос может быть удовлетворен", – заявил Оливьери.

Напомним, что Александр Усик "имеет свою цель". Именно об этом он заявил после новости о требовании WBO провести обязательную защиту против Паркера.

В то же время Джозеф опубликовал романтический клип, в котором он вызвал украинца на поединок.