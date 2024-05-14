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Билеты на бой Усика стоят более полутора миллионов гривен

— 14 мая, 06:30
Билеты на бой Усика стоят более полутора миллионов гривен

Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за все четыре (WBC, WBA, IBF, WBO) чемпионские титулы в тяжелом весе (90,72 кг+), который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди, вызывает невероятный ажиотаж.

Билеты у ринга вообще не поступали в свободную продажу, а на вторичном рынке их можно приобрести исключительно по космическим ценам. Так билет в ринг сайде прямо сейчас на британском билетном сервисе вторичного рынка studhub стоит 27855 фунтов + комиссия билетного сервиса. Это более 1500000 гривен. Таких цен на билеты не было даже в двух предыдущих боях украинца с Энтони Джошуа в Джидде в августе 2022 года и Лондоне в сентябре 2021 года.

Ранее мы сообщали, что на помощь Украине со времени полномасштабного вторжения Усик потратил более миллиона долларов.

Бой Усик – Фьюри состоится в ночь с 18 на 19 мая. Наш сайт будет эксклюзивно освещать поединок с места событий.

Максим Розенко, Чемпион

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