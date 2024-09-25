Решение о возвращении бокса на Олимпиаде-2028 будет рассмотрено в 2025 году – источник

Майк Макати, исполнительный директор федерации любительского бокса США, рассказал о деталях в обсуждении вопросов возвращения бокса в программу Олимпийских игр 2028 в США.

Его слова передает Boxingscene.

"На этот момент бокс все еще не входит в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе 2028 года. Это связано с решением Международного олимпийского комитета (МОК) после приостановления деятельности Международной боксерской ассоциации (IBA). Однако МОК признал, что международную федерацию нужно привлечь для наблюдение за боксом на Играх. Бокс США вместе с примерно 42 другими странами присоединился к Всемирному боксу, новой международной федерации, которую мы помогли учредить. World Boxing работает над тем, чтобы отвечать требованиям МОК, таким как антидопинговые правила, финансовая прозрачность и честность в игровом поле. Мы оптимистично настроены, что МОК примет решение о боксе Олимпиади-2028 в начале 2025 года", – сказал Макати.

Отметим, слова об исключении бокса и тяжелой атлетики из программы Игр уже давно находятся в информационном поле, в 2021 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил обеспокоенность этими двумя видами спорта, так как в федерациях существуют серьезные проблемы с управлением.

Также бокс и тяжелая атлетика вместе с современным пятиборьем не были включены в программу Олимпийских игр 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Ранее МОК назвал условия, при которых дисциплины могут попасть в программу Олимпиады.