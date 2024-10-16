Стало известно где и когда состоится реванш между Наварретом и Вальдесом
Бой-реванш между Оскаром Вальдесом (32-2, 24 КО) и Эммануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО) состоится 7 декабря в Финиксе, штат Аризона.
Об этом сообщает Top Rank.
Прошлый бой между собой боксеры провели в августе 2023-го. Тогда единогласным решением судей одержал победу Эммануэль.
После этого он провел бой за титул WBO против украинца Дениса Беринчика. Поединок состоялся в мае 2024 и завершился победой украинца раздельным решением.
Что касается Вальдеса, то он свой последний поединок провел в марте 2024-го за звание временного чемпиона WBO. Соперником был Лиам Уилсон. Бой завершился досрочной победой Оскара.
Заметим, что в этот вечер также состоится реванш между Робейси Рамирезом (14-2, 9 КО) и Рафаэлем Эспинозой (25-0, 21 КО). Они также выиграли по бою после очного противостояния в декабре 2023 года, в котором победил Эспиноза. На кону будет стоять пояс WBO в полулегком дивизионе.
Также сообщается, что в андеркарде в этот вечер пройдут бои Ричарда Торреса и Эмилиано Варгаса.