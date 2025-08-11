Не стоит бросать его в ад: экс-чемпион мира – о потенциальном бое Усика и Итаумы

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший считает, что Мозесу Итауми (12-0, 10 KO) рано думать о бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Его комментарий публикует The Ring.

"Итаума – это настоящий талант, но его нужно развивать постепенно. Не стоит бросать его в ад. Усик сейчас – это ад. Нельзя бросать его к волкам слишком рано. Посмотрите, что произошло с Джаредом Андерсоном, когда его слишком быстро бросили в бой", – заявил Рой Джонс.

Также он добавил, что бой против Дилиана Уайта будет тестом для Мозеса Итаумы.

"Бой против Уайта многое скажет об Итауме. Это отличный тест для него, но он точно обладает всеми необходимыми качествами для молодого бойца. Итаума вскоре может войти в пятерку лучших в тяжелом весе", – подытожил Рой Джонс.

Поединок Уайта и Итаумы состоится 16 августа в Эр-Рияде. Диллиан в последний раз выходил в ринг в конце 2024 года, когда победил Эбенезера Теттеха.

Ранее Итаума заявлял, что не готов к поединкам с Усиком и Паркером. Земляк Мозеса Тони Белью, который проигрывал Усику, заявил, что Итауме не стоит драться с украинцем.