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Это было бы идеальное лос-анджелесское сражение: промоутер Богачука назвал потенциального оппонента Сергея

Игорь Чернявский — 31 мая, 09:10
Это было бы идеальное лос-анджелесское сражение: промоутер Богачука назвал потенциального оппонента Сергея

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) заинтересован в поединке против непобедимого нокаутера Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО).

Об этом заявил промоутер украинца Том Леффлер. Его слова приводит инсайдер Майк Коппинджер .

Сергей находится в отличном положении как временный чемпион WBC и обязательный претендент, но он точно заинтересован в бою с Вирджилом.
Он живет и тренируется в Лос-Анджелесе, как и Ортис, так что это было бы идеальное лос-анджелесское сражение, если его удастся организовать", — сказал Леффлер.

3 августа Ортис должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника. Теперь Вирджиллу ищут нового оппонента.

Свой предварительный бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою.

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер

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