Это было бы идеальное лос-анджелесское сражение: промоутер Богачука назвал потенциального оппонента Сергея
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) заинтересован в поединке против непобедимого нокаутера Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО).
Об этом заявил промоутер украинца Том Леффлер. Его слова приводит инсайдер Майк Коппинджер .
Сергей находится в отличном положении как временный чемпион WBC и обязательный претендент, но он точно заинтересован в бою с Вирджилом.
Он живет и тренируется в Лос-Анджелесе, как и Ортис, так что это было бы идеальное лос-анджелесское сражение, если его удастся организовать", — сказал Леффлер.
3 августа Ортис должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника. Теперь Вирджиллу ищут нового оппонента.
Свой предварительный бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою.