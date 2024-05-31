Это было бы идеальное лос-анджелесское сражение: промоутер Богачука назвал потенциального оппонента Сергея

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) заинтересован в поединке против непобедимого нокаутера Вирджила Ортиса (21-0, 21 КО).

Об этом заявил промоутер украинца Том Леффлер. Его слова приводит инсайдер Майк Коппинджер .

Сергей находится в отличном положении как временный чемпион WBC и обязательный претендент, но он точно заинтересован в бою с Вирджилом.

Он живет и тренируется в Лос-Анджелесе, как и Ортис, так что это было бы идеальное лос-анджелесское сражение, если его удастся организовать", — сказал Леффлер.