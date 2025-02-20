Финишное распутье Дениса Беринчика: завершение карьеры или последний забег?

Украинский боксер Денис Беринчик потерял чемпионский пояс WBO в поединке против Кейшона Дэвиса.

Американский проспект брутально нокаутировал украинца уже в четвертом раунде.

Двадцатый бой в профессионалах стал для нашего опытного боксера первым поражением. Возникает много вопросов о дальнейшей судьбе уже бывшего чемпиона.

Напомним, Беринчику – 36 (в мае исполнится 37). Критический возраст для легковеса.

Стоит ли уже подводить итоги карьеры? Есть ли смысл ее продолжать? Сможет ли остановиться сам боксер?

Поражение без шансов

Надежды украинских болельщиков, что Денис сможет достойно противостоять молодой американской звезде, которую ведут как будущего великого чемпиона, не оправдались. Американец вышел в ринг сделать то, что от него и ожидали. Он действовал по плану и воплотил его на все сто процентов.

Дэвис нокаутировал Беринчика в 4 раунде Высший ранг

Беринчик как-то полушутя сказал, что его стиль – это "техничная драка". Последнюю мы действительно увидели в чемпионском поединке с Наваррете. Но Дэвис оказался не по зубам по всем параметрам – габариты, функционал, техника, физическая подготовка.

"Техничная драка" не помогла против "большого" легковеса, который мощно пробивает навстречу. Украинский боксер и его команда оказались не готовыми к бою. Того самого плана в углу украинца, кажется, не было.

Непонятно, зачем Денис снова проводил бой, меняя стойки. Именно в правосторонней позиции он пропустил тот самый удар где-то между печенью и почками, приведший к первому нокдауну. В четвертом раунде еще несколько мощных бодипанчей и на нашего "атамана" уже было страшно смотреть.

Денис Беринчик - Кейшон Дэвис Высший ранг

Завершение было делом техники, которой Дэвису хватает.

Беринчик – не Ломаченко

От украинских поклонников бокса можно нередко услышать, что Беринчик потерял свои шансы из-за слишком длинного "броварского" этапа своей профессиональной карьеры. Мол, если бы он вышел на топовый уровень в 30 лет, а не в 35!

Трудно сказать, как бы пошла карьера боксера в таком случае. Все мы умны задним числом.

Беринчик – это не Ломаченко и не Усик. Провести его без поражений среди огромного количества талантливых американских и мексиканских бойцов в легком или первом полусреднем весе было бы очень сложно. Куда более талантливый Ломаченко потерпел 3 поражения в профи.

Заинтересовать американскую публику – еще сложнее.

Но, в конце концов, Денис стал чемпионом мира среди профессионалов по версии одной из четырех самых престижных боксерских организаций. По сути, это – вершина для спортсмена.

Денис Беринчик с чемпионским поясом WBO Высший ранг

Серебряные медали Олимпиады и чемпионата мира в любителях – отличное дополнение. Поэтому итог карьеры Беринчика очевиден: Денис – один из величайших боксеров в истории Украины.

Что дальше?

Это вопрос исключительно к самому боксеру и его тренерам. И здоровью.

В поединке с Дэвисом украинец выглядел неконкурентоспособным с точки зрения функциональной готовности. Человеку почти 37 лет, а это тот возраст, когда выходить на пик под конкретную дату ой как сложно. А если где-то еще и портит настроение какая-то микротравма, то и вообще нереально.

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Но нам легко наблюдать со стороны и рассуждать о том, способен ли спортсмен продолжать карьеру. Для человека же, посвятившего боксу, и исключительно боксу, несколько десятилетий собственной жизни, отказаться от этого дела крайне трудно.

Возможно, Денис не сможет повесить перчатки на гвоздь. Как бывшему чемпиону, ему еще можно организовать два-три события с приемлемым гонораром. Почему бы и нет? Да, без чемпионской перспективы, но в андеркарде больших боев можно еще засветиться.

Есть и более оптимистичные мнения.

В частности, чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров уверен, Беринчику стоит провести один-два промежуточных поединка и снова выходить на чемпионский.

Вряд ли такая перспектива реальна. Но надеемся, что еще увидим Дениса в ринге на больших событиях.

Жизнь вне ринга

Денис представляется человеком, живущим исключительно спортом, о чем он и сам неоднократно заявлял. Однако в последние годы он стал активно заниматься волонтерской деятельностью. Продвигает патриотические нарративы, пользуясь своим статусом, поддерживает ВСУ.

Уверен, что Беринчик сможет реализоваться и вне бокса, например, как общественный деятель, волонтер, фронтмен какого-то фонда и тому подобное. Для спортсменов такого уровня много путей дальнейшей профессиональной реализации – тренерская деятельность, менеджерская, общественная.

Найти себя – не проблема. Думаю, самая главная проблема – отказаться от дальнейших драк. Драка у Дениса в крови, и поэтому, даже когда ему под сорок, он будет искать новые вызовы.

Мы же будем с нетерпением ожидать его решения и с интересом наблюдать за его спортивной и неспортивной деятельностью.

Сейчас же хочется просто пожелать скорейшего выздоровления после урона здоровью, нанесенного в бою.