Богачук сохранил место в десятке рейтинга The Ring в первом среднем весе

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) сохранил шестую позицию в рейтинге лучших боксеров этого дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.

Чемпион мира по версии WBA Теренс Кроуфорд остался первым, а на второй позиции расположился Исраил Мадримов, которого "Бад" победил в напряженном бою. Третье место занимает обладатель титула IBF Бахрам Муртазалиев, после досрочной победы в третьем раунде над Тимом Цзю поднялся на семь позиций.

Тем временем сам Цзю опустился с пятой на седьмую строчку. В связи с подъемом Муртазалиева по одной позиции потеряли Себастьян Фундора и Верджил Ортис-младший.

Обновленный рейтинг The Ring в первом среднем весе:

Теренс Кроуфорд (США) Исраил Мадримов (Узбекистан) Бахрам Муртазалиев (-) Себастьян Фундора (США) Вирджил Ортис (США) Сергей Богачук (Украина) Тим Цзю (Австралия) Хесус Рамос (США) Чарльз Конвелл (США) Брайан Мендоса (США)

Богачук и Мадримов встретятся в ринге 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это сражение пройдет в андеркарде встречи Тайсона Фьюри и Александра Усика.