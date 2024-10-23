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Богачук сохранил место в десятке рейтинга The Ring в первом среднем весе

Володимир Клепач — 23 октября, 13:51
Богачук сохранил место в десятке рейтинга The Ring в первом среднем весе
Сергій Богачук
boxingscene

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) сохранил шестую позицию в рейтинге лучших боксеров этого дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.

Чемпион мира по версии WBA Теренс Кроуфорд остался первым, а на второй позиции расположился Исраил Мадримов, которого "Бад" победил в напряженном бою. Третье место занимает обладатель титула IBF Бахрам Муртазалиев, после досрочной победы в третьем раунде над Тимом Цзю поднялся на семь позиций.

Тем временем сам Цзю опустился с пятой на седьмую строчку. В связи с подъемом Муртазалиева по одной позиции потеряли Себастьян Фундора и Верджил Ортис-младший.

Обновленный рейтинг The Ring в первом среднем весе:

  1. Теренс Кроуфорд (США)
  2. Исраил Мадримов (Узбекистан)
  3. Бахрам Муртазалиев (-)
  4. Себастьян Фундора (США)
  5. Вирджил Ортис (США)
  6. Сергей Богачук (Украина)
  7. Тим Цзю (Австралия)
  8. Хесус Рамос (США)
  9. Чарльз Конвелл (США)
  10. Брайан Мендоса (США)

Богачук и Мадримов встретятся в ринге 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это сражение пройдет в андеркарде встречи Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Теренс Кроуфорд Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов Бахрам Муртазалієв

Сергій Богачук

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