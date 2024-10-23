Богачук сохранил место в десятке рейтинга The Ring в первом среднем весе
Бывший временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) сохранил шестую позицию в рейтинге лучших боксеров этого дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.
Чемпион мира по версии WBA Теренс Кроуфорд остался первым, а на второй позиции расположился Исраил Мадримов, которого "Бад" победил в напряженном бою. Третье место занимает обладатель титула IBF Бахрам Муртазалиев, после досрочной победы в третьем раунде над Тимом Цзю поднялся на семь позиций.
Тем временем сам Цзю опустился с пятой на седьмую строчку. В связи с подъемом Муртазалиева по одной позиции потеряли Себастьян Фундора и Верджил Ортис-младший.
Обновленный рейтинг The Ring в первом среднем весе:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Исраил Мадримов (Узбекистан)
- Бахрам Муртазалиев (-)
- Себастьян Фундора (США)
- Вирджил Ортис (США)
- Сергей Богачук (Украина)
- Тим Цзю (Австралия)
- Хесус Рамос (США)
- Чарльз Конвелл (США)
- Брайан Мендоса (США)
Богачук и Мадримов встретятся в ринге 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это сражение пройдет в андеркарде встречи Тайсона Фьюри и Александра Усика.