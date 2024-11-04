Льюис назвал лучший бой Джошуа

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает, что лучшим поединком в карьере Энтони Джошуа было сражение против Владимира Кличко.

Об этом боксер рассказал в комментарии SecondsOut.

По мнению Льюиса, Энтони не нужно сразу соглашаться на реванш против Даниэля Дюбуа.

"Нет, я не думаю, что он должен взять реванш. Я думаю, что ему стоит немного отдохнуть, а затем вернуться", – сказал Льюис.

Также Леннокс ответил на вопрос, видели ли мы лучшую версию Джошуа?

"Кажется так. На мой взгляд, лучший бой Джошуа был против Владимира Кличко в 2017 году. Он хорошо боксировал, поднимался с конваса, показал настоящий характер", – сказал Льюис.

Бой британца с украинцем прошел в апреле 2017 года. Тогда Энтони победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

Пока дата следующего поединка Джошуа еще не определена. В сентябре Энтони в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в тяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.