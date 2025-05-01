Легендарный Льюис назвал главные козыри Усика

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис (41-2-1, 32 КО) считает, что Александр Усик (23-0, 14 КО) идеально изучает оппонентов, а также прекрасно готовится к поединкам, что позволяет ему превосходить соперников.

Об этом Леннокс сказал в комментарии для Queensberry Promotions.

"Александр Усик – это замечательный боец. Он изучает своего оппонента, он упорно работает, он входит в отличную форму, и он всегда имеет план на бой. Если он провалился, то он имеет еще один. У многих бойцов нет плана, или когда их первый план проваливается, то второго у них нет. Но Усик на самом деле имеет план, и он воплощает его в жизнь. Нужно убедиться, что твой план лучше", – сказал Льюис.

Британец также сообщил, что старение делает боксера медленнее. В январе Усику исполнилось 38 лет. В таком возрасте Льюис завершил карьеру.

"Я завязал в 38, как и Мухаммед Али. Конечно, ты замедляешься с возрастом. Ты никогда не знаешь, что произойдет в боях", – добавил он.

Напомним, ранее Леннокс объяснил, почему Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика в реванше.