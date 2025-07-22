Весь мир хочет увидеть этот бой, – легендарный Льюис обратился к Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис призвал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) провести бой против другого британского боксера Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Его слова передает SkySports.

" Фьюри нужен большой бой. Ему нужен большой британский бой, как у меня с Фрэнком Бруно. Они уже давно об этом говорят. Я надеюсь, что Фьюри и Джошуа это сделают, потому что Англия любит большие бои, когда дело доходит до бокса.

Это вопрос уважения – кто лучший британский чемпион в хевивейте? Люди хотят драться за него, чтобы быть на вершине. Весь мир хотел бы увидеть этот бой, особенно британские болельщики, которые любят хорошие поединки между этими двумя большими тяжеловесами. Я хотел бы увидеть этот бой", – сказал Льюис.

Накануне Фьюри опубликовал пост, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с Александром Усиком. При этом ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Последние поединки экс-чемпион провел именно против украинца. Первый бой состоялся 18 мая. Фьюри потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.

Джошуа после своего второго поражения от Александра Усика в августе 2022 года одержал четыре победы подряд. Однако в сентябре прошлого года неожиданно уступил Даниэлю Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в брутальный нокаут.