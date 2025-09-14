Кроуфорд высказался о своих планах на будущее после победы над Канело
Теренс Кроуфорд
Новый абсолютный чемпион мира второго среднего веса Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) высказался о своих планах на будущее.
Американец дал комментарий в эфире Netflix.
"Я скажу то же, что уже говорил: мы пообщаемся с командой и все решим. Возможно, я вернусь в более низкий вес", – рассказал Кроуфорд.
Напомним, сегодня утром Теренс перебоксировал Сауля Альвареса и стал новым абсолютом во втором среднем весе.
Благодаря этой победе Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.
Напомним, в андеркарде этого мегафайта Сергей Богачук уступил Брэндону Адамсу.