Кроуфорд высказался о своих планах на будущее после победы над Канело

Володимир Максименко — 14 сентября 2025, 12:06
Новый абсолютный чемпион мира второго среднего веса Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) высказался о своих планах на будущее.

Американец дал комментарий в эфире Netflix.

"Я скажу то же, что уже говорил: мы пообщаемся с командой и все решим. Возможно, я вернусь в более низкий вес", – рассказал Кроуфорд.

Напомним, сегодня утром Теренс перебоксировал Сауля Альвареса и стал новым абсолютом во втором среднем весе.

Благодаря этой победе Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Напомним, в андеркарде этого мегафайта Сергей Богачук уступил Брэндону Адамсу.

