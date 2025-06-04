Кроуфорд оценил шансы Усика во втором поединке с Дюбуа

Чемпион мира WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Мнение американца приводит Second Out.

"Усик победит бесспорно. В первом бою был удар ниже пояса. Усик победит", – сказал Кроуфорд.

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.

Первый бой между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Ранее свой прогноз на поединок дал Дерек Чисора.