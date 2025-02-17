Крестовый поход Ломаченко, агенты Кремля и полезные идиоты

19 февраля двукратному олимпийскому чемпиону исполняется 37 лет.

Свое 37-летие Василий Ломаченко встречает в роли действующего чемпиона мира в легком весе по версии IBF (Международная боксерская федерация). Его спортивная карьера близится к логическому завершению и мало кто сейчас сможет спрогнозировать, что ждет уроженца Белгород-Днестровского в жизни вне ринга.

Крестовый поход Ломаченко

В своем инстаграме (сейчас у Василия 2,2 млн подписчиков, причем немало из США) Ломаченко длительное время репостит нарративы от РПЦ и УПЦ Московского патриархата.

"Безбожники думают, что победили", –так Василий отреагировал на принятие законопроекта о запрете УПЦ.

Уже много лет Ломаченко является радикальным сторонником УПЦ МП. Принадлежность к пастве УПЦ МП превратила Ломаченко из украинца, который еще в юношеские годы на международных соревнованиях перед боями традиционно дарил каждому своему сопернику сине-желтый флажок, в закостенелого малоросса. Городского сумасшедшего. И, как это ни печально признавать, даже полномасштабное российское вторжение не изменило повестку дня.

Василий Ломаченко

"Вася – проект его папы, – рассказывает Чемпиону человек, который хорошо знаком с семьей Ломаченко, – От отца сыну передалось много общих черт характера. Немало положительных. Например, уже в 9-10 лет Вася бегал кроссы наравне со взрослыми. Помню, как мы бегали до Шабо – села в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Подтягивался до 200 раз – в несколько кругов. Отец ему руки к перекладине привязывал – страховал, чтобы не соскальзывали. Мог проводить по 2-3 боя в день – с функционалом будет все хорошо с детства. Анатолий Николаевич делал акцент на физику и выносливость. Ломаченко-младший быстро стал трудоголиком, а затем и выдающимся спортсменом. Этого не отнять. Но как человек он – я лучше промолчу. Если ты разделяешь его мысли и взгляды – он с тобой. Если нет –прекращает любое общение. В этом плане копирует своего отца. Факт, что сейчас Василия на полную используют в религиозной плоскости. Он стал агентом Кремля по незнанию, сам этого не понимая. Твердолобый Вася уверен, что в своих позорных постах в инстаграм бьется за веру, за правду, за церковь. Как в средневековье рыцари в крестных походах".

Стало известно, кто сделал религиозную "прошивку" Ломаченко

На кого похож Ломаченко

В истории украинских земель было немало похожих прецедентов.

Сейчас трудно поверить, но 110 лет назад, во время І Мировой войны на западе Украины, значительная часть которого тогда принадлежала Австро-Венгрии, тоже была популярна москвофильская риторика (!). До этого она десятилетиями отчаянно разгонялась местными ячейками РПЦ и щедро финансировалась Российской империей. Нарративы были те же, что и в наше время. До начала войны – об одном народе.

А после начала попы давали пастве уже более откровенные наставления:

"Выходите на холмы и ждите российскую императорскую армию! Братский народ нашей православной веры придет и всех вас освободит!"

Сейчас Ломаченко похож на "москвофилов" Галичины начала 20-го столетия. Тех самых в абсолютном большинстве неграмотных украинских селян, которые в 1914 году выходили на холмы и смотрели, не идет ли российская императорская армия дарить им долгожданные свободу и счастье. Ведь им об этом сказали в церкви.

Однако по итогам Галицкой битвы 1915 года, когда российская императорская армия захватила Львов и Черновцы, москвофилов на Львовщине и Буковине стало значительно меньше. Месяцы, которые украинцы-русины провели в оккупации, дали им возможность осознать, что такое "русский мир".

Ломаченко этого, похоже, до сих пор не осознал. Хотя уже прошли почти три года полномасштабного вторжения. С другой стороны, бизнес-проекты Василия многое объясняют нам.

Ломаченко инвестировал деньги в российскую компанию. Ее владелец был доверенным лицом Путина на выборах

Ломаченко и бокс

Туманны перспективы боксера с украинским паспортом и в ринге.

Свой последний бой Василий провел более 9 месяцев назад. Двукратный олимпийский чемпион в мае 2024-го в Австралии на классе победил местного любимца Джорджа Камбососа-младшего. Но часы продолжают тикать. Ломаченко уже пора защищать чемпионский титул. А он до сих пор не определился, будет ли продолжать свою профессиональную боксерскую карьеру. Очевидно, это решение зависит от его мотивации и состояния здоровья.

Помню, как весной 2019 года я имел интересный диалог с Владимиром Кличко относительно его возможного возвращения в ринг. В то время 44-летний Кличко ответил предельно откровенно:

"Хочу ли я вернуться в ринг? Хочу. Хочу ли выйти на матч-реванш с Тайсоном Фьюри? Хочу. Хочу ли я возвращаться в тренировочный лагерь, где меня ждут физические нагрузки на пределе человеческих возможностей? Не хочу!".

Вскоре мы узнаем, есть ли мотивация и возможность вернуться в ринг у Василия Ломаченко.