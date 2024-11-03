Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО), считает, что следующими соперниками украинца могут стать Реймонд Мураталья (22-0, 17 КО) и Кейшон Дэвис (11-0, 7 КО).

Цитирует промоутера Boxing Scene.

"Реймонд Мураталья и Кейшон Дэвис, как предполагается, станут следующими противниками Беринчика. Он готов сразиться с кем-либо, кто, по вашему мнению, достоин стать обязательным претендентом", – сказал Красюк.

Напомним, украинец сенсационно получил пояс в поединке против Эммануэля Наваррете. Следующий бой Беринчика состоится с бывшим чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе Джо Кординой.

Интересно, что будущий соперник Беринчика провел последний бой как раз в андеркарде Усик – Фьюри. Тогда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив ирландцу Энтони Какаче (22-1, 8 КО).