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Чемпион Бокс

Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Олександр Булава — 3 ноября, 14:18
Промоутер назвал потенциальных соперников Беринчика

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО), считает, что следующими соперниками украинца могут стать Реймонд Мураталья (22-0, 17 КО) и Кейшон Дэвис (11-0, 7 КО).

Цитирует промоутера Boxing Scene.

"Реймонд Мураталья и Кейшон Дэвис, как предполагается, станут следующими противниками Беринчика.

Он готов сразиться с кем-либо, кто, по вашему мнению, достоин стать обязательным претендентом", – сказал Красюк.

Напомним, украинец сенсационно получил пояс в поединке против Эммануэля Наваррете. Следующий бой Беринчика состоится с бывшим чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе Джо Кординой.

Интересно, что будущий соперник Беринчика провел последний бой как раз в андеркарде Усик Фьюри. Тогда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив ирландцу Энтони Какаче (22-1, 8 КО).

Олександр Красюк Денис Берінчик

Олександр Красюк

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