Кира Макогоненко: "Следующей украинской чемпионкой мира по боксу буду я"

После открытой тренировки Александра Усика и Даниэля Дюбуа 17-летняя украинка Кира Макогоненко провела выставочный бой.

17-летняя харьковчанка Кира Макогоненко, которая имеет рингнейм Розовая Пантера (Pink Panther), после открытой тренировки Александра Усика провела в Boxpark Wembley выставочный поединок в защитных шлемах против 32-летней венгерки Джудит Хетчболд.

Несмотря на колоссальную разницу в возрасте и опыте, Кира выглядела в ринге лучше соперницы. Но, учитывая, что это был неофициальный бой, после финального гонга судья сначала поднял руку обеим спортсменкам. А потом, решил "исправиться" и уже для фото стал рядом с юной украинкой и поднял ее руку.

После этого украинка ответила на вопросы Чемпиона.

– Кира, изначально бой с Хэтчболд планировался в андеркарте поединка Усик – Дюбуа. Преградой для этого стал ваш возраст?

Да, мы уже прошли полноценную подготовку к бою. Но потом орган контроля, который должен был санкционировать поединок, действительно сказал, что официальный бой невозможен. Мне только 17 лет, а должно быть не менее 18. Поэтому и возникла идея с выставочным поединком. Изначально мы должны были его проводить без шлемов. Но в последний момент нам не разрешили выходить в ринг без них. Пришлось надевать шлемы.

Джудит Хэтчболд и Кира Макогоненко (справа) Куинсберри/Ли Доуни

– Соперница была намного опытнее вас. Это вас не останавливало?

– Да, Джудит провела 27 боев, ей 32 года. Но я на эти детали не обращала внимания. Для меня это был невероятный опыт. Дальше будет больше.

– В среднесрочной перспективе планируете совмещать профессиональный и любительский бокс?

– Да. С 18 лет профессиональные бои разрешены в США и Великобритании. В большинстве стран – с 16-ти. В Мексике вообще с 13 лет.

Кира Макогоненко (справа) против Джудит Хэтчболд Куинсберри/Ли Доуни

– В истории нашей страны за 34 года независимости чемпионами мира по профессиональному боксу стали 14 украинцев. А знаете сколько украинок?

– На самом деле нет, но я буду следующей (среди украинок была только одна чемпионка – Алина Шатерникова. – ред.).

Кира Макогоненко Куинсберри/Ли Доуни

– Остаетесь в Лондоне на бой Усика?

–Конечно. Считаю, что поединок Александра и Даниэля будет гораздо интереснее их первого боя в 2023 году. Дюбуа за это время поднялся, Усик – в прайме. Понятно, что желаю украинцу только победы.

Бой Усик – Дюбуа запланирован на субботу, 19 июля. Ориентировочное начало – 23:30 по киевскому времени.

Максим Розенко, Чемпион, из Лондона