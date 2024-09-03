Инуэ в очередной раз защитил звание абсолюта, нокаутировав соперника

Японец Наоя Иннуэ (28-0, 25 КО) победил ирландца ТиДжея Дохени (26-5, КО) и защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

В начале 7 раунда Иннуэ нанес несколько мощных ударов в корпус, после чего Дохени не смог продолжить бой.

"Монстр" во второй раз защитил звание абсолюта во второй легчайшей. Его предыдущий бой прошел в мае этого года, когда он не без проблем одолел мексиканца Луиса Нери.

Напомним, ранее Иннуэ также был абсолютным чемпионом в легчайшем дивизионе. Наоя и Теренс Кроуфорд остаются единственными боксерами в эпоху четырех поясов, которым удалось стать абсолютами в двух разных весовых категориях.