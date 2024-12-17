Невероятные приключения украинца: заработал 8 млн долларов за бой в Германии, тренирует в Лос-Анджелесе, участвует в шоу в Рияде

Уже в ближайшую субботу Александр Усик проведет матч-реванш с Тайсоном Фьюри. В андеркарте этого мегафайта в ринг выйдет украинец Андрей Новицкий, который, как и Усик, выступает в хевивейте. Тренирует 29-летнего Новицкого уроженец Днепра Анатолий Дудченко, уже почти 20 лет проживающий в США. Когда-то Дудченко сам был крепким боксером – провел на профессиональном ринге 23 боя, из которых выиграл 19 (13 из них нокаутом) и имел рингнейм The Gladiator.

Был четвертым номером IBF (Международная боксерская федерация) в Лайтхевивейте (до 79,4 кг). Абсолютное большинство своих поединков провел в США. И только однажды сражался в Германии. Трудно поверить, но именно в том бою Анатолий заработал 8 миллионов долларов. В откровенном мужском разговоре с Максимом Розенко Дудченко рассказал, каким образом получил такой безумный гонорар, почему в свое время отказался от предложения одиозного американского промоутера Дона Кинга и как строго начиналось воплощение его американской мечты.

Бой на все деньги

26 октября 2013-го 35-летний украинец выходил в ринг немецкого Ольденбурга. Его соперником был 29-летний немец Роберт Вогэ, в послужном списке которого было 12 боев и 12 побед (10 из них досрочно). На кону боя стоял титул интерконтинентального чемпиона IBF в лайтхевивете. Котировки букмекеров на победу пожилого Дудченко по очкам составляли 8 к 1.

Анатолий решил использовать это в свою пользу. Он собрал около миллиона долларов, которые друзья поставили на его победу. Учитывая печально известный фактор немецкого домашнего судейства, это был очень рискованный шаг. Но Толик решил подраться на "все деньги". И в итоге просто деклассировал хозяина ринга. Все трое судей отдали победу украинцу – 117:110, 117:111 и 115:112, что принесло Дудченко около 8 миллионов долларов.

Рабский контракт от Дона Кинга

До этого украинцу пришлось пройти немалый тернистый путь. На любительском уровне Дудченко выиграл Всеукраинские игры-2003, представительный международный турнир на призы братьев Кличко и чемпионат Украины. Но на Олимпиаду в Афины-2004 его не взяли – в то время в украинском боксе не все решалось в ринге.

"После этого я решил переезжать в США, – вспоминает Анатолий. – Как раз поступило предложение от Дона Кинга. Я тогда еще даже на английском разговаривать не умел. Но все равно контракт не подписал. Категорически не понравились условия. Они были рабские. Я должен был отдавать промоутерской компании Дона Кинга до 70% своих гонораров – промоутеру, менеджеру, тренеру, массажисту. А еще платить немалые налоги.

Мытарства по Америке: 800 долларов за бой и подвал с крысами

Впрочем, желание перебраться в США украинца не оставило. И когда он получил предложение от другого американского менеджера, снова улетел за океан.

"Я всегда хотел жить в США – еще после просмотра фильма "Один дома", – не скрывает Анатолий. – Европейский бокс и американский – это разные вещи. Настоящий бокс – за океаном! Я прилетел в США. Менеджер сказал, что нужно выиграть два боя нокаутом, после чего будет подписан контракт. Помню, что за первый бой в сентябре 2006 года я получил гонорар $800. Выиграл и второй поединок досрочно, но менеджер с подписанием контракта затягивал. Держал меня в ежовых перчатках – на хлебе и воде. У него такие методы работы были: брал начинающих боксеров, кормил их, ездил с ними на боксерские вечера, немного зарабатывал. Я понял, что все это несерьезно. Отправился еще к одному менеджеру в Огайо. Немного побыл у него в тренировочном лагере. Условия были никудышные. Подумал, махнул на все рукой и пошел работать разнорабочим на строительство во Флориде. Где работал, там и спал – даже с крысами в подвале. Жене, которая меня ждала в Украине, в этом было стыдно признаться. Звонил, говорил, что в квартире живем. За месяц заработал $3 тысячи и купил на них старенькое авто. Передо мной стояла цель "покорить Америку". Для этого я был готов многое претерпеть".

8 долларов в час

Вскоре на Дудченко вышел еще один менеджер, пригласивший его на спарринг со своим боксером. Соперник имел безупречный послужной список – 10 побед в 10 боях.

"Менеджер делал большую ставку на своего бойца, но я его вырубил за 20 секунд в первом же спарринге, – в глазах Анатолия играют веселые огоньки. – Менеджер сразу вспыхнул, предложил мне неплохой контракт. Мне оформили рабочую визу. Я прилетел в США уже с женой. Но снова не повезло: за три месяца, которые находился в Украине, этот "счастливчик" сильно проигрался в казино. Был вынужден заложить свой дом и машину. В результате по прилете выяснилось, что нам с женой просто негде жить. Но возвращаться назад мы не стали. Мне пришлось ремонтировать машины. Месяцев восемь так держались. Затем переехали в Лос-Анджелес. Начал работать грузчиком. Платили $8 в час. Через год "дослужился" до старшего грузчика – уже сам приезжал машиной и договаривался с клиентами. Получал уже $20 в час. Затем начал работать тренером и параллельно сражался в ринге".

1000 клиентов

Свое последнее сражение Дудченко провел в июне 2015 года. Но к жизни "после бокса" он начал готовить себя заранее.

"Я получил образование в области молекулярной биологии и генетики, после этого сформировал программу, которая оздоравливает людей – рассказывает о своих нынешних проектах Анатолий. – Причем всех возрастов – у меня есть клиенты по 65-70 лет. Делаю такие нагрузки, чтобы ничего не болело даже у пожилых людей. Сосуды очищаются. Сейчас имею 1000 человек в своей группе в Zoom. Стоимость тренировочного курса - 200 долларов в месяц. С человека. Для США это вполне нормальная цена. Это мой основной бизнес сейчас. Также вложился в недвижимость. И предоставляю услуги персональных тренировок по боксу. Час у меня стоит 125 долларов. Бокс – интересная вещь. Но как на устойчивый доход на него лучше не рассчитывать. Особенно тренеру. Можно потратить годы на боксера, а он не "выстрелит". Или выстрелит и... перейдет к другому тренеру. Для меня сейчас бокс – это хобби. Главное, что есть крепкая семья, дети подрастают. Они у нас уже родились в США – Владику 10 лет, Алисе – 8. Жена Наташа получила образование нейропсихолога. Сейчас очень помогает мне с моими боксерами. Работаем вместе".

Максим Розенко, Чемпион из Саудовской Аравии

Ответственный редактор – Николай Дендак