Иноуэ победил Ахмадалиева и защитил абсолютное чемпионство
Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) одержал победу над обязательным претендентом по версии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО) из Узбекистана.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой японца единогласным решением судей – 117-111, 118-110, 118-110. Один арбитр отдал три раунда узбекистанцу, двое других по два раунда.
Напомним, Иноуэ в мае успешно защитил титул против американца Рамона Карденаса. Японец вернулся после нокдауна и смог досрочно завершить поединок.
В конце марта сообщалось, что Наоя и чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) имеют устную договоренность о бое.
Отметим, что в андеркарде поединка Иноуэ 25-летний мексиканец Кристиан Медина сотворил сенсацию, одолев чемпиона WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Йошики Такеи.