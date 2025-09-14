Иноуэ победил Ахмадалиева и защитил абсолютное чемпионство

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) одержал победу над обязательным претендентом по версии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО) из Узбекистана.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой японца единогласным решением судей – 117-111, 118-110, 118-110. Один арбитр отдал три раунда узбекистанцу, двое других по два раунда.

Напомним, Иноуэ в мае успешно защитил титул против американца Рамона Карденаса. Японец вернулся после нокдауна и смог досрочно завершить поединок.

В конце марта сообщалось, что Наоя и чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) имеют устную договоренность о бое.

Отметим, что в андеркарде поединка Иноуэ 25-летний мексиканец Кристиан Медина сотворил сенсацию, одолев чемпиона WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Йошики Такеи.