Хижняк не планирует переходить в профи после Олимпийских игр-2024

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский признался, что его подопечный Александр Хижянк вряд ли приступит к профессиональной карьере после Олимпийских игр-2024.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Тайк Майсон".

"На сегодняшний день такие вопросы не рассматривались, что он идет в профи. Мы немного говорили о том, что он, возможно, пойдет на третью Олимпиаду. Вот так, скорее, а в профи – нет. Это будет зависеть от него и от отца. Но я думаю, что этот вариант более вероятный. Все-таки у нас уже были участники двух Олимпиад, два чемпиона - и Саша Усик был на двух Олимпиадах, и Вася Ломаченко выиграл две, а троих в Украине вообще нет", - сказал Соновский.

Напомним, Хижняк боксировал в финале предыдущих Олимпийских игр, побеждал по очкам бразильца Эберта Консейсау, но в 3 раунде был отправлен в нокаут. В прошлом году "Полтавский танк" выиграл Европейские игры-2023.