Гирн: Джошуа хочет провести реванш из Дюбуа из-за гордости

Эдди Гирн, промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), рассказал, что его клиент хочет провести поединок-реванш с Даниэлем Дюбуа из-за своей гордости.

Его слова передает The Independent.

"Моим первым мнением после боя было, давайте просто расслабимся, возможно, подождем реванша Фьюри против Усика.

Реакция ЭйДжея была совсем другой. Очевидно, что с гордости ты всегда хочешь взять матч-реванш – но это неправильно. Это больше похоже на мысли, а что будет, если Усик против Фьюри не произойдет? А если кто пострадает? И даже если это произойдет, они не собираются сражаться снова до июля-августа.

Джошуа хочет завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе, и у него есть шанс завоевать его. Очевидно, что бой против Дюбуа опасен, но если все будет зависеть исключительно от ЭйДжея, а так оно и будет, в конце концов, думаю, будет очень трудно отказать его от реванша", – сказал Гирн.