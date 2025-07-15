Фрэнк Уоррен: Посмотреть на бой Усика с Дюбуа прилетят звезды Голливуда Джейсон Стэйтем и Дэниел Крейг

В ночь с 19 на 20 июля состоится бой-реванш украинца Александра Усика с британцем Дэниелем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В эксклюзивном интервью "Чемпиону" промоутер Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, сколько билетов уже продано на субботний матч-реванш, кто из мировых звезд спорта и шоу-бизнеса будет присутствовать на "Уэмбли" и с кем может встретиться победитель боя Усик – Дюбуа в следующем поединке.

– Господин Фрэнк, некоторые боксеры признавались, что у них накануне боев потели ладони. А как чувствуют себя промоутеры накануне важных боксерских ивентов? Волнуетесь, или уже давно перестали?

– Нет, я уже слишком стар, чтобы нервничать. Мне даже нравится, когда приближается день боя, ведь вся тяжелая работа, которую мы проделали вне ринга, уже выполнена. Когда все решились – это означает, что вся работа сделана, и мы можем просто сидеть и наслаждаться шоу, надеясь на аншлаг и действительно яркий вечер для всех фанатов.

Волноваться я перестал очень давно, потому что это уже стиль жизни – ты к этому привыкаешь. В понедельник я только вернулся из Нью-Йорка, где проводил очередное шоу. На этих выходных мы организуем бой Усик – Дюбуа, а на следующих – еще одно событие на Южном побережье. Мы делаем 30, иногда 35 шоу в год – а это немало для бокса.

– Считали, сколько ивентов ваша компания Queensberry провела на "Уэмбли"? Помните, когда впервые организовали вечер бокса на легендарном футбольном стадионе?

– Не считал. Знаете, я этим занимаюсь уже 47 лет – это очень много ивентов. Даже если в среднем брать 25 вечеров бокса в год, а мы делаем и больше, то это огромное количество.

Мой самый первый боксерский ивент я организовал еще в 1977 году в месте под названием The Rainbow Theatre в Лондоне. Это было очень давно. Тогда в Англии и Лондоне было всего несколько площадок и всего два телеканала, а бокс показывали только на одном. Также были старшие мужчины – моего нынешнего возраста, которые все это контролировали и имели эксклюзив на помещения. Я не мог их забронировать, поэтому приходилось быть креативным – проводил шоу в цирковых шатрах, кинотеатрах – где угодно.

Но со временем мне удалось пробиться. Первое шоу на стадионе "Уэмбли" я сделал тогда, когда Фрэнк Бруно выиграл титул чемпиона мира. Я также организовывал вечера на "Уэмбли", на главной футбольной арене Шотландии "Хэмпден Парк" в Глазго, на национальном стадионе Уэльса в Кардиффе и на аренах самых популярных футбольных клубов – Тоттенхэма, Вест Хэма, Манчестер Юнайтед и так далее.

– Были ли у вас убыточные с финансовой точки зрения ивенты на "Уэмбли"?

– Да, во время самого первого я потерял много денег. Очень много денег по тем временам! Это были действительно большие потери для меня. Но знаете, это бизнес. Никто не получает прибыль сразу. Это всегда риск и инвестиция – денег, времени и веры в себя.

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– Есть статистика, сколько уже продано билетов на "Уэмбли"? Есть ли у вас комфортная уверенность, что на стадионе будет аншлаг?

– Мы продали более 90 000 билетов. Думаю, до конца этой недели стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик. Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его хорошо знают. Он уже побеждал Дэниела, хотя это был и спорный бой. Но Дэниел с тех пор имеет очень удачную серию – три хорошие победы над сильными соперниками.

Его последний бой состоялся перед 96 000 зрителей на "Уэмбли", когда он нокаутировал любимца британских фанатов Энтони Джошуа. Он еще молод, ему всего 27, и это действительно важный момент в его карьере. Если он победит Усика, то будет регулярно выступать на "Уэмбли", и тогда билеты будут раскупаться мгновенно после старта продаж.

– Есть история, когда мировая легенда спорта или музыки просила у вас приглашения на ваши вечера?

– Да, немало музыкантов и звезд придут на шоу в субботу вечером. Будут Дэниел Крейг – напомню, он играл Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Иен МакШейн.

Кстати, я в свое время был промоутером Фрэнка Синатры. Я даже построил крытую арену в Лондоне на 12 500 мест, где состоялся его тур на 75-летие в 1990 году. Это была самая большая арена в Лондоне в то время. Затем там проводили спортивные события – баскетбол, хоккей, реслинг и бокс, а также концерты и выставки.

– Экс-соперника Усика и Дюбуа Энтони Джошуа вы приглашаете на ивент?

– Да, его пригласили. Мы хотим собрать всех бывших британских чемпионов мира. Будут Херби Хайд, Кличко, Фрэнк Бруно, Дэвид Хэй, Леннокс Льюис. Надеюсь, что Энтони Джошуа тоже придет.

– Тайсон Фьюри будет на "Уэмбли" 19 июля?

– Конечно, он самая большая звезда.

Френд Уоррен и Тайсон Фьюри Matchroom Boxing

– У вас есть предчувствие, что Тайсон Фьюри может встретиться с победителем боя Усик – Дюбуа?

– Если он вернется, а он говорит, что вернется, то будет драться с тем, у кого будут пояса. Это логично.

– Какие еще ваши боксеры потенциально могут собрать "Уэмбли"?

– Тайсон Фьюри. Он держит рекорд по количеству проданных билетов и по самым большим кассовым сборам. Пока он удерживает этот рекорд.

Владислава Розенко для Чемпиона