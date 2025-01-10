Усик – лучший боксер 2024 года по версии ESPN

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признан лучшим боксером 2024 года по версии ESPN.

Об этом сообщил официальный сайт спортивного канала.

"Усик стал первым неоспоримым чемпионом в тяжелом весе за почти 25 лет, когда в мае нанес Тайсону Фьюри первое поражение в его карьере. Украинец сделал это очень красиво: он нанес 14 ударов в 9-м раунде и был на грани остановки боя, отправив соперника в нокдаун.

В декабрьском матче-реванше золотой олимпийский медалист не оставил сомнений, одержав еще более уверенную победу единогласным решением над Фьюри, который перевесил Усика почти на 60 фунтов", – говорится в сообщении.

Эта номинация – не единственная, где украинский чемпион стал лауреатом. Лучшим боем 2024 года ESPN признал состоявшийся в мае первый бой Усика против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Ранее Александр Усик стал лучшим боксером 2024 независимо от весовой категории по версии Всемирного боксерского совета.

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей .

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно отдал титул IBF. В настоящее время этот пояс принадлежит другому британцу Даниелю Дюбуа.