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Менеджер Усика назвал имя потенциального соперника украинца после реванша с Фьюри

Руслан Травкін — 1 ноября, 07:32
Менеджер Усика назвал имя потенциального соперника украинца после реванша с Фьюри
Олександр Усик
Getty images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгис Климас хотел бы, чтобы украинец в случае победы над Тайсоном Фьюри сошелся с Даниэлем Дюбуа.

Его слова цитирует Boxing King.

"Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа.

Он – обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира", – сказал Климас.

Напомним, что Усик проводил сражение с Дюбуа в августе 2023 года. Александр одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Егіс Клімас

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