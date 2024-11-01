Менеджер Усика назвал имя потенциального соперника украинца после реванша с Фьюри

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгис Климас хотел бы, чтобы украинец в случае победы над Тайсоном Фьюри сошелся с Даниэлем Дюбуа.

Его слова цитирует Boxing King.

"Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он – обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира", – сказал Климас.

Напомним, что Усик проводил сражение с Дюбуа в августе 2023 года. Александр одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.