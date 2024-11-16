Пол вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА

Джейк Пол (11-1, 7 КО) после победы над Майком Тайсоном (50-7, 44 КО) хочет провести бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Об этом Пол сообщил в соцсети "Х".

"Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, что будешь сражаться со мной в весовой категории 170 фунтов (77 кг). Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой в ММА. Без весовой категории. Как это было раньше. Но ты не будешь", – заявил Пол.

Напомним, бой Пола с Тайсоном завершился единогласным решением судей в пользу Джейка (80:72, 79:73, 79:73). На базе поединка 27-летний ютубер выбросил еще больше ударов (278 против 97) и был еще точнее (78 нанесенных против 18 у Тайсона).

Макгрегор провел последнее сражение в июле 2021 года, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.