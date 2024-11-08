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Эннис – Чухаджян 2: все о бое за титул IBF в полусреднем весе

Станіслав Лисак — 8 ноября 2024, 21:00
Эннис – Чухаджян 2: все о бое за титул IBF в полусреднем весе
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Украинский боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) встретится с американцем Джароном Эннисом (32-0, 29 КО) в бою за титул чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

12-раундовый поединок состоится в ночь с субботы 9 ноября на воскресенье 10-го 2024 года в Wells Fargo Center, Филадельфия, США.

Статистика боя

Джарон Эннис выходит на ринг с непобедимым рекордом: 32 победы, ноль поражений и 0 ничьих, 29 из которых одержаны нокаутом.

Карен Чухаджян выйдет на ринг с рекордом 24 победы, 2 поражения и 0 ничьих, из которых 13 побед нокаутом.

Статистика свидетельствует, что Эннис значительно превосходит Чухуджяна в силе, имея 91% нокаутов против 54% у украинца.

Джарон Эннис младше 1 года, ему 27 лет, а также имеет преимущество в росте на 2 сантиметра над Чухаджяном. Американець превосходит украинца и в размахе руки – 12 сантиметров. И Джарон Эннис, и Карен Чухаджян сражаются в ортодоксальной стойке.

Эннис имеет немного меньше опыта в ринге, хотя провел на 6 боев больше и дебютировал в 2016 году, на 1 год позже, чем Чухаджян, проведший свой первый профессиональный бой в 2015 году. Чемпион провел на 57 раундов меньше в своих поединках, всего 106 против 163 у Чухаджяна.

Джарон Эннис выходит на ринг в статусе лидера рейтинга The Ring в полусреднем весе. Карен Чухаджян занимает 4 место по версии WBO и 1 место по версии IBF в весовой категории до 66,7 кг.

Форма боксеров

Эннис остается непобежденным на профессиональном ринге, нокаутировав 4 из 5 своих последних соперников. Единственным, кого не сумел досрочно победить американец, является именно Карен Чухаджян. 7 января 2023 года Джарон Эннис оказался сильнее единогласным решением судей в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF.

Украинский боксер в последних пяти боях одержал 4 победы, из них 2 технических нокаута, а также однажды соперник отказался продолжать поединок. Единственное поражение Чухаджян потерпел как раз от Энниса.

Активность бойцов

Последние 5 боев Энниса произошли за 3 года и 10 дней, что означает, что он сражался примерно каждые 7 месяцев и 9 дней. В этих боях он провел в общей сложности 30 раундов, то есть в среднем они продолжались 6 раундов.

Последние 2 боя Чухаджяна произошли в течение 1 года, 10 месяцев и 2 дней, то есть он сражался в среднем каждые 11 месяцев и 2 дня. В этих боях он провел в общей сложности 24 раунда, то есть они продолжались в среднем 12 раундов.

Где и когда смотреть поединок?

Ожидается, что бойцы выйдут на ринг около 06:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе DAZN. Месячная подписка на просмотр в Украине стоит 370 гривен.

Прогноз Букмекеров

Эксперты считают однозначным фаворитом поединка Джарона Энниса. Коэффициент на победу американского чемпиона составляет 1,05. На вероятный апсет от Карена Чухаджяна дают коэффициент 14.

IBF Карен Чухаджян Джарон Енніс

Карен Чухаджян

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