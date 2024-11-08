Эннис – Чухаджян 2: все о бое за титул IBF в полусреднем весе

Украинский боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) встретится с американцем Джароном Эннисом (32-0, 29 КО) в бою за титул чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

12-раундовый поединок состоится в ночь с субботы 9 ноября на воскресенье 10-го 2024 года в Wells Fargo Center, Филадельфия, США.

Статистика боя

Джарон Эннис выходит на ринг с непобедимым рекордом: 32 победы, ноль поражений и 0 ничьих, 29 из которых одержаны нокаутом.

Карен Чухаджян выйдет на ринг с рекордом 24 победы, 2 поражения и 0 ничьих, из которых 13 побед нокаутом.

Статистика свидетельствует, что Эннис значительно превосходит Чухуджяна в силе, имея 91% нокаутов против 54% у украинца.

Джарон Эннис младше 1 года, ему 27 лет, а также имеет преимущество в росте на 2 сантиметра над Чухаджяном. Американець превосходит украинца и в размахе руки – 12 сантиметров. И Джарон Эннис, и Карен Чухаджян сражаются в ортодоксальной стойке.

Эннис имеет немного меньше опыта в ринге, хотя провел на 6 боев больше и дебютировал в 2016 году, на 1 год позже, чем Чухаджян, проведший свой первый профессиональный бой в 2015 году. Чемпион провел на 57 раундов меньше в своих поединках, всего 106 против 163 у Чухаджяна.

Джарон Эннис выходит на ринг в статусе лидера рейтинга The Ring в полусреднем весе. Карен Чухаджян занимает 4 место по версии WBO и 1 место по версии IBF в весовой категории до 66,7 кг.

Форма боксеров

Эннис остается непобежденным на профессиональном ринге, нокаутировав 4 из 5 своих последних соперников. Единственным, кого не сумел досрочно победить американец, является именно Карен Чухаджян. 7 января 2023 года Джарон Эннис оказался сильнее единогласным решением судей в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF.

Украинский боксер в последних пяти боях одержал 4 победы, из них 2 технических нокаута, а также однажды соперник отказался продолжать поединок. Единственное поражение Чухаджян потерпел как раз от Энниса.

Активность бойцов

Последние 5 боев Энниса произошли за 3 года и 10 дней, что означает, что он сражался примерно каждые 7 месяцев и 9 дней. В этих боях он провел в общей сложности 30 раундов, то есть в среднем они продолжались 6 раундов.

Последние 2 боя Чухаджяна произошли в течение 1 года, 10 месяцев и 2 дней, то есть он сражался в среднем каждые 11 месяцев и 2 дня. В этих боях он провел в общей сложности 24 раунда, то есть они продолжались в среднем 12 раундов.

Где и когда смотреть поединок?

Ожидается, что бойцы выйдут на ринг около 06:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе DAZN. Месячная подписка на просмотр в Украине стоит 370 гривен.

Прогноз Букмекеров

Эксперты считают однозначным фаворитом поединка Джарона Энниса. Коэффициент на победу американского чемпиона составляет 1,05. На вероятный апсет от Карена Чухаджяна дают коэффициент 14.