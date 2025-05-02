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Дюбуа выбрал следующего соперника после реванша с Усиком

Олександр Булава — 2 мая 2025, 16:30
Дюбуа выбрал следующего соперника после реванша с Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа после реванша с Александром Усиком хочет провести бой против Тайсона Фьюри, который уже объявил о завершении карьеры.

Цитирует боксера Sky Sport.

"Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хэвивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму", – сказал Дюбуа.

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.

Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.

Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.

Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.

Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.

Даніель Дюбуа

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