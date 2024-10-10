Чемпион мира пообещал легко победить Усика в реванше

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) уверен в победе над обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 KO) в реванше.

Об этом Дюбуа рассказал в интервью Seconds Out.

"С Усиком это, безусловно, незавершенное дело, и мой следующий бой с ним будет совсем другой результат. Я пройду сквозь него. Я изменился и стал лучше как человек и как боец. Каждый бой, который я провел, каждое поражение вело меня к этому. момента. Я чрезвычайно улучшился. Все вокруг стало лучше, тренеры, даже вещи, которые мы делаем в зале.

Но я хочу сначала еще одного боя с Энтони Джошуа. Если он хочет, я тоже хочу», – сказал Дюбуа.

Поединок между британцем и украинцем состоялся 26 августа 2023 и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде. Поединок запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса.