Обязательно вернусь: Дюбуа – о поражении от Усика

Бывший обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) отреагировал на поражение против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).

Об этом боксер рассказал в комментарии после поединка.

"Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился на полную. Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь", – рассказал боксер.

Также британец ответил на вопрос, почему он не наносил достаточного количества ударов по корпусу украинца.

"Я просто дрался, полностью был в бою, пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова", – сказал Дюбуа.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым в истории, кому покорилось это достижение.