Два украинских чемпиона за ночь: трудно передать болельщицкие эмоции

С двух противоположных сторон земного шарика в эту ночь состоялись два боксерских события, которые точно не дали украинским болельщикам заснуть. В Саудовской Аравии прошел поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе (от 90.7 кг) между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В американском же Сан-Диего еще один украинец, Денис Беринчик, встретился с мексиканцем Эмануэлем Наваррето в бою за чемпионство по версии WBO в легкой весовой категории (до 61.2 кг).

Оба украинца стали чемпионами! Оба матча завершились раздельными решениями судей! Оба поединка стали настоящим украшением этого боксерского года!

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Между этими боями можно проводить много параллелей. И послематчевый анализ невозможен без эмоций, особенно сразу после событий.

Впечатления от победы Усика

В отличие от Беринчика Усику букмекеры давали неплохие шансы на победу. И с первых раундов стало понятно, что бой будет проходить на встречных курсах, как и предсказывали эксперты.

Как бы нам не хотелось видеть уверенные действия украинца, отметим, что британец боксировал разумно, используя собственные преимущества:

"Обезьяний" коэффициент. На протяжении всего поединка Фьюри удачно пользовался длиной рук - держал Александра на дистанции джебом, иногда заряжая мощные апперкоты. Усик постоянно находился в опасности, что заставляло нашего боксера чувствовать себя скованно и не давало проявить весь технический и скоростной потенциал. Работа по корпусу. "Цыганский король" регулярно пробивал по нижнему этажу оппонента. Было заметно, что эти удары наносят украинцу значительный урон. Быстрота рук при встрече противника. Фьюри довольно удачно встречает Александра, что особенно заметно в первой половине боя. В этом аспекте надо пересмотреть 6-й раунд, когда действительно стало тревожно не только за итог боя, но и за физическое состояние украинского спортсмена.

Следующие фразы могут прозвучать парадоксально, но именно Усик в этом бою немного разочаровал. На протяжении всего поединка он удачно проводил удары в корпус, оверхенды левой. Но, лично мне, не хватило того самого "Кота", который работает серийно и посылает по три-четыре удара сопернику с неожиданных направлений и углов. Кстати, тренер постоянно подчеркивал необходимость серийной работы. Даже на протяжении раундов были слышно, как из угла Александра доносится требование "троечки". Казалось, что набранный вес и "чрезмерный" атлетизм немного мешали украинцу. Хотелось больше скорости и комбинационности.

Но легко просто ожидать от спортсмена определенных удачных действий. Есть еще и оппонент, который тоже максимально опасен и умеет жестко встретить. Неудивительно, что настоящего "Кота" Усик смог включить лишь в одном раунде. Девятая трехминутка могла стать, а может и стала, решающей. Александр наконец отработал серийно и Тайсон пропустил сразу несколько тяжелых ударов. Британец поплыл, отходил и в состоянии гроги повис на канаты.

По согнутым и подкошенным длиннющим ногам британца было видно, что следующий удар Усика может стать последним. Однако рефери остановил драку и начал отсчет нокдауна. Верно ли он это сделал? Правила бокса оправдывают его поступок, хотя нам, украинским болельщикам, закономерно показалось, что британца намеренно спасли от нокаута.

А уже в 10 раунде Александр снова неприятно удивил, когда вместо накручивания темпа с целью добить деморализованного оппонента снова действовал в довольно размеренной, спокойной манере. Так и прошли последние три чемпионских раунда, в которых довольно отдаленно чувствовалось, что все могло завершиться еще в девятой трехминутке.

Наконец настал момент оглашения судейских записок. 115-112 - Усик, 114-113 - Фьюри... Понятно, что произошло очень близкое разделенное решение, а значит результат может быть любым. Несколько мгновений ожидания баллов от третьего судьи - едва ли не самый напряженный момент всего аравийского вечера бокса. 114-113 - победа украинца! Все было очень близко... Но благодаря этому бой и выглядит как поединок по крайней мере десятилетия у супертяжеловесов!

После боя британец заявил, что на самом деле он выиграл большинство раундов. Можно оценивать и так, но 9-й решил почти все, учитывая, насколько близкими были судейские оценки.

Впечатления от победы Беринчика

У Дениса против мексиканского "Ковбоя" бой был совсем другим. Во-первых, он выходил в ринг в качестве явного аутсайдера. Во-вторых, учитывая вес и стилистические особенности боксеров, ожидался совсем другой тип поединка - настоящая заруба. В первых раундах было видно, что Наваррете провоцировал Беринчика на жесткие обмены, выбрасывая размашистые свинги.

Он продолжит их применять на протяжении всех 12 раундов, но украинец удачно будет рвать дистанцию и в большинстве случаев перчатки мексиканца будут лететь по широким траекториям в пустоту.

В отличие от Усика, Беринчик показывает все лучшее, что от него ожидалось:

удачно встречает соперника;

когда надо, вяжет;

проводит серийные контратакующие комбинации;

не отдает ринг, не прижимается к канатам.

удачно встречает соперника;

когда надо, вяжет;

проводит серийные контратакующие комбинации;

не отдает ринг, не прижимается к канатам.

"Ковбой" имеет некоторый успех, но на протяжении всего поединка видно, что не совсем выполняет план действий. Где-то с 8-9 раундов заметно, что ему стало тяжело дышать. Это и вытекло в то, что первая чемпионская трехминутка осталась за украинцем. Денис удачно отработал в корпус и голову оппонента, проведя несколько комбинаций. Дойти до угла после 10 раунда Эмануэлю было совсем не просто.

Однако Наваррете - настоящий мексиканец. Ему хватило небольшого перерыва, чтобы восстановиться. 11 и 12 раунды прошли на встречных курсах, каждый из соперников имел определенные успехи. В целом концовка оказалась равной.

Честно говоря, оглашение судейских решений здесь ожидалось не с таким напряжением, чем по Усику с Фьюри. Все-таки мексиканец выступал на своей территории. Да и бой, по статистике ударов, был равный, даже с мизерным преимуществом Наваррете. Поэтому объявление первых результатов немного удивило: 115-113 - Беринчик.

Казалось, что раздельное решение в пользу Наваррете уже будет определенным успехом для Дениса. Тем более второй судья отдал существенное преимущество мексиканцу - 116-112. Третьи записки: 116-112 - длительная пауза - чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик! Надо было видеть выражение лица нашего боксера, когда он услышал такой итог!!!.

Местная публика была не очень довольна и зрительские места быстро опустели. Наваррете высказался очень корректно и вообще, боксеры вели себя максимально по-джентельменски.

Что дальше?

Два уикенда подряд мы наблюдаем боксерские бои высшего сорта с участием украинцев. Буквально за две недели имеем трех чемпионов, один из которых - абсолют в супертяжелом весе. Какие дальнейшие планы наших бойцов? Вспомним, что Ломаченко уклонился от ответа на этот вопрос.

У У Усика сразу спросили о матче-реванше с Фьюри. Понятно, что Александр ответил уверенно, ведь этот вариант прописан в контракте. Предварительно, ответный бой планируется на октябрь.

Интересно, что у Беринчика спросили о том, не хочет ли он провести следующий поединок против Василия Ломаченко. Денис дипломатично ушел от прямого ответа, перечислив имена других претендентов в легком весе, которых действительно хватает и без украинской "Матрицы".

Каковы бы ни были планы наших ребят, отметим, что сейчас свои чемпионские амбиции реализуют наши "Атаманы", за которых мы болели десятилетия назад. Каждому из упомянутой чемпионской тройки уже под сорок. В таком возрасте трудно держать максимальную форму, которая просто необходима для защиты титулов.

И если у Усика оппонент довольно понятен и находится в той же возрастной категории, то перед Ломаченко и Беринчиком могут предстать довольно непредсказуемые вызовы. Перед нами же, как болельщиками, встает вопрос, за кого мы будем болеть через лет 4-5, когда поколение "Атаманов" отойдет на заслуженный отдых.

Но не будем забегать настолько наперед. Сегодня хватает положительных эмоций, ведь ночь выдалась необычайной для украинских ценителей бокса!