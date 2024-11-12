Де Ла Хойя подтвердил продажу The Ring

Промоутер Оскар Де Ла Хойя подтвердил продажу журнала The Ring Турки Аль аш-Шейху за 10 млн долларов.

Цитирует промоутера BoxingScene.

"У меня были некоторые разговоры с Турки. Он, очевидно, сделал предложение, от которого мы не могли отказаться. Это был актив, за который я держался много лет. Мы крепко держались, сохраняя его в живых. Теперь он в надежных руках", - подытожил Де Ла Хойя.

Ожидается, что после покупки The Ring будет опять выходить в печатной версии, чего не было с 2022 года. Причем печатную версию возглавит нынешний главный редактор Даг Фишер, а за сайт будет отвечать Рик Рино (основатель BoxingScene).

Один из самых авторитетных журналов о боксе существует с 1922 года. В 2017 году его выкупил промоутер Оскар Де Ла Хойя. Издание ежемесячно публикует рейтинг боксеров.

Накануне Турки объяснил важность реванша между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) и Александром Усиком (22-0, 14 КО).