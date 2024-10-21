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Мы шли до этого 9 лет: Чухаджян – о бое с Эннисом

Олександр Булава — 21 октября, 20:31
Мы шли до этого 9 лет: Чухаджян – о бое с Эннисом

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) хочет взять реванш у обладателя титула IBF американца Джарона Энниса (32-0, 29 КО).

Цитирует боксера XSPORT.

"Мы шли к этому чемпионскому бою 9 лет. Это все-таки возможность сразиться за звание чемпиона мира по профессиональному боксу.

Не каждый спортсмен за всю долгую карьеру добивается этого. Для меня это плюс. Также очень хочется провести бой именно с Джароном Эннисом. Ему уже проигрывал и есть что доказывать. Хочется вернуть долг, так сказать.

Он нокаутер, достаточно быстрый и технический. В общем – он один из лучших боксеров дивизиона, если не лучший. Время покажет, как все будет на ринге. Противник крут – однозначно", сказал Чухаджян.

Поединок Эннис – Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Напомним, боксеры провели сражение в начале 2023 года. Тогда Карен стал первым за 6 лет соперником Джарона, продержавшимся 12 раундов, но все три судьи отдали победу американцу.

Карен Чухаджян Джарон Енніс

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