Главред vRINGe.com: Ничего хорошего Ломаченко не ждет

По мнению Антона Горюнова, в общественной жизни Василию следует последовать примеру своего друга и кума Александра Усика.

На минувшей неделе боксерский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион вместе с главным редактором специализированного международного проекта vRINGe.com Антоном Горюновым попытался разобраться, пора ли Василию идти, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

– Антон, стоит ли Василию вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас?

– Только в том случае, если у него действительно исчезли желание и мотивация проходить еще одну изнурительную подготовку и продолжать карьеру. А такие слухи и разговоры явно возникли не на пустом месте. Без этой "искры" ничего хорошего Василия не ждет.

– Есть ли смысл провести еще один бой в ранге действующего чемпиона мира?

– Опять же, только при наличии соответствующего желания. Василий многократно сетовал, что сильнейшие коллеги по тем или иным причинам не хотят выходить с ним в ринг. И вот когда такая возможность появилась, он отказался от боя со звездным Джервонтой Дэвисом. Мне кажется, это о многом говорит.

– Ломаченко попадет в Зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко?

– Однозначно, Ломаченко будет в Зале славы бокса. Если в этом году туда попал Рикки Хэттон, а в следующем номинируют Шона Портера, которые на профи-ринге достигли гораздо меньше Василия, то сомнений быть здесь не может. По новым правилам IBHOF (Международный зал боксерской славы), для номинации по окончании карьеры должно пройти не менее 3 лет. Я думаю, что Ломаченко будет номинирован немедленно после этого срока.

Василий Ломаченко Getty Images

– Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше: в любительском боксе или на профессиональном ринге?

– На мой взгляд, Ломаченко уже вошел в историю как один из лучших боксеров-любителей всех времен. А вот о его профессиональной карьере я такого же сказать не могу. У него, безусловно, было все необходимое, чтобы стать большим профи, но по тем или иным причинам реализовать свой огромный потенциал в этой части карьеры не удалось.

– То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с его отцом?

– Сейчас об этом можно только догадываться. Лично мое мнение: еще один 4-летний олимпийский цикл не сделал Ломаченко сильнее как боксера. И это время ему очень пригодилось бы в профессионалах. С другой стороны, его имя приобрело еще больший вес с переходом в профи. Легендарный боксерский промоутер Боб Арум впоследствии был готов из кожи вылезти, чтобы удовлетворить желание боксера сразу же сразиться за мировой титул. Хотя, не исключаю, что если бы у Ломаченко была возможность вернуть время назад, сейчас бы они поступили иначе.

– Нужно ли Ломаченко с переходом в профессиональный бокс менять отца-тренера? Мы помним, как свой второй бой на профи-ринге, на кону которого стоял чемпионский титул, Василий проиграл – во многом из-за неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, который тогда делал свои первые шаги в профессиональном боксе.

– Конечно, опыта их тандему на раннем этапе и особенно в бою с Салидо не хватило. Но у меня большие сомнения, что Василию удалось бы сработаться с кем-то кроме отца – учитывая их отношения и характер боксера.

– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга", или же здравый смысл возобладает, как это произошло с началом полномасштабной войны с Александром Усиком?

– Здесь не берусь загадывать. Я думаю, на каком-то этапе немногие верили, что и Усик совершит такой решительный поворот во взглядах, а сейчас уже трудно поверить, что когда-то могло быть иначе. Очень надеюсь, что Василий последует примеру кума. Хотя, конечно, это его жизнь, его решение и, соответственно, ответственность.

Максим Розенко, Чемпион

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