Главред Ринга: Было бы интересно, чтобы Ломаченко попал под мобилизацию

По мнению основателя журнала "Ринг" Игоря Витько, Василий останется с "московским патриархатом в голове".

На минувшей неделе боксерский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Василий Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион вместе с основателем и многолетним главным редактором украинского журнала "Ринг" Игорем Витько попытался разобраться, пора ли Василию уходить, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

– Игорь, как считаете, стоит ли Василию вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас? Возможно, есть смысл провести еще один бой в ранге действующего чемпиона мира?

– Что Василий теряет, продолжив карьеру? Будем откровенны: пути, который он планировал в профи-боксе, у него не получилось. Но с любой точки зрения это все равно поразительный путь. И сейчас еще одно поражение погоды уже не сделает. Ничего не испортит. А победа лишней точно не будет, как и дополнительная цифра на банковском счету.

– Ломаченко попадет в зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко?

– Попадет 100%. А когда – это уже не столь важно. Да и что такое "Зал славы"? Ну какой-то музейчик… Не думаю, что присутствие в нем так важно в принципе.

– Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше, в любительском боксе или на профессиональном ринге?

– Думаю, что в любительском достижения оказались более весомыми.

– То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с отцом?

– Конечно, времени было бы больше, но стратегической ошибкой было не это. Считаю, что было некоторое "пренебрежение" к профи-боксу в целом. Недостаточное понимание его особенностей и законов функционирования. Это привело к ошибкам разного направления. Всё это помешало стать настоящей звездой мирового уровня, собирая полные залы и рекордные PPV. И, в итоге, раскрыть весь потенциал в профи. Конечно, "не стоит прогибаться под изменчивый мер, пусть лучше он прогнется под нас…". В данном случае мир не прогнулся.

– Нужно ли Ломаченко с переходом в профессиональный бокс менять отца-тренера? Мы помним, как свой второй бой на профи-ринге, на кону которого стоял чемпионский титул, Василий проиграл – во многом из-за неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, который тогда делал свои первые шаги в профессиональном боксе.

– Может тренера и не стоило менять, но добрать опытных людей в команду и прислушиваться к советам – точно было нужно.

– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга", или же здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком? Есть мнение, что военнослужащие рано или поздно придут к нему домой с вопросами, на которые он должен ответить. Как вы думаете, когда это произойдет?

– Думаю, что останется с "московским патриархатом в голове". Кстати, таких людей достаточно много, как и немало банальных "ватников" или "ждунов". Но это не повод для "приездов военных" или любого другого. Пока человек не нарушил законы Украины, он имеет право на свою позицию и на многие другие права, гарантированные Конституцией. А вот если бы Василий попал под мобилизацию, было бы интересно, он же офицер запаса…